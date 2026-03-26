NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.03.2026 04:48:44
Super Micro Computer Hit With Securities Fraud Lawsuit Amid Alleged China Sales Cover-Up And Nvidia Chip Smuggling Scandal
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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26.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.at)
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26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert letztendlich (finanzen.at)
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26.03.26
|Verluste in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite verliert nachmittags (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
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|17.03.26
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|NVIDIA Buy
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|18.03.26
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|17.03.26
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|17.03.26
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|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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|COVER Corporation Registered Shs
|1 395,00
|-5,17%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 584,00
|-0,65%
|NVIDIA Corp.
|149,48
|-3,15%
|Super Micro Computer Inc
|19,43
|-6,97%
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.