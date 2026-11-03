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Super Micro Computer Aktie

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WKN DE: A0MKJF / ISIN: US86800U1043

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03.11.2026 22:18:01

Super Micro Computer Inc. Bottom Line Climbs In Q1

(RTTNews) - Super Micro Computer Inc. (SMCI) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $1.594 billion, or $1.75 per share. This compares with $168.285 million, or $0.26 per share, last year.

Excluding items, Super Micro Computer Inc. reported adjusted earnings of $1.380 billion or $1.81 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 297.5% to $19.945 billion from $5.017 billion last year.

Super Micro Computer Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.594 Bln. vs. $168.285 Mln. last year. -EPS: $1.75 vs. $0.26 last year. -Revenue: $19.945 Bln vs. $5.017 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.66 To $ 1.90 Next quarter revenue guidance: $ 19.5 B To $ 21.5 B Full year revenue guidance: $ 72.0 B To $ 82.0 B

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