Super Micro Computer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Super Micro Computer hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,45 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 27,92 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,91 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at