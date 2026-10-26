Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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26.10.2026 18:41:01
Super Micro Computer Just Gave Its Investors Fantastic News
Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) has earnings coming up and is scheduled to release its first-quarter numbers for fiscal 2027 on Nov. 3. And last week, the company gave its investors some great news: its results are going to be better than expected, with both revenue and gross margins coming in considerably higher than what they previously forecasted.
The company, which has been an integral player in the data center build-out, selling crucial artificial intelligence (AI) infrastructure, including servers and storage solutions, has benefited from significant demand for its products in recent years. This year, it's up around 12%, and a strong quarter could potentially light a fire under this lowly valued tech stock.
Image source: Getty Images.
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