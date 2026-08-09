Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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09.08.2026 11:30:00
Super Micro Computer Landed $60 Billion in Orders Last Quarter, but Trades at Just $30
Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) recently told investors something that would normally be considered great news. This producer of high-performance and high-efficiency computer servers said it booked more than $60 billion in new orders in a single quarter.And yet the stock still trades around $30 per share. That disconnect between order book and valuation is what makes Supermicro (as it is also known) so interesting right now. In late July, Supermicro released a preliminary update for its fiscal fourth quarter (ended June 30) that focused almost entirely on demand and margins, not just headline revenue. Management said new orders during the quarter exceeded $60 billion, pushing its backlog to a record level as it closed out fiscal 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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