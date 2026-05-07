Super Micro Computer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Super Micro Computer präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 10,24 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 122,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 4,60 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at