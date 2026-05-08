Super Micro Computer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Super Micro Computer lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,99 CAD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,240 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 14,05 Milliarden CAD gegenüber 6,60 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at