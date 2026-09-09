Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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09.09.2026 19:54:32
Super Micro Computer Reports an Insider Sale of Company Shares Worth $7.7 Million
Charles Liang, President and Chief Executive Officer of Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), disclosed a sale of 200,000 shares by his spouse in a SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($38.59); post-transaction value based on September 04, 2026 market close ($39.59).
Super Micro Computer is a leading provider of modular computing infrastructure with trailing 12-month revenues of $39.1 billion, positioning the company as a significant player in the AI and data center hardware markets.
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