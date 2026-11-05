Super Micro Computer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Super Micro Computer hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 19,95 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,02 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at