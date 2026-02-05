Super Micro Computer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Super Micro Computer veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 CAD, nach 0,710 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,68 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 122,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,94 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at