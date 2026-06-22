Super Micro Computer Aktie

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WKN DE: A0MKJF / ISIN: US86800U1043

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22.06.2026 16:38:51

Super Micro Computer Stock Rallies 15% On New NVIDIA-Powered HPC Data Center Blueprint

(RTTNews) - Super Micro Computer, Inc. (SMCI) shares climbed 15.18 percent, gaining $4.65 to $35.31 on Monday, after the company unveiled its new Data Center Building Block Solutions (DCBBS) Blueprint for High-Performance Computing (HPC) based on the NVIDIA Vera Rubin NVL4 platform.

The stock is currently trading at $35.31, compared with its previous close of $30.66 on the Nasdaq. During the session, shares opened at $32.33 and traded between $32.29 and $35.54. Trading volume reached 30.43 million shares, compared with an average daily volume of 48.98 million shares.

The announcement, made at ISC 2026, expands Supermicro's AI and HPC infrastructure offerings and is aimed at accelerating deployment of advanced computing systems for research institutions and supercomputing centers.

Super Micro's 52-week range is $19.48 to $62.36. research.

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