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13.08.2026 06:31:29
Super Micro Computer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Super Micro Computer hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,26 USD gegenüber 1,68 USD im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Super Micro Computer im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 77,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,06 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 21,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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