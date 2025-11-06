Super Micro Computer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Super Micro Computer präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,910 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,91 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,10 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at