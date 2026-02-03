Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
|
03.02.2026 17:25:35
Super Nintendo — the Japanese gaming company that became a global giant
Keza MacDonald is enthusiastic about the creator of ‘Super Mario’, but omits some of the friction on which games thriveWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.
|
03.02.26
|Super Nintendo — the Japanese gaming company that became a global giant (Financial Times)
|
02.02.26
|Ausblick: Nintendo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.01.26
|Switch 2 dominiert US-Markt - Nintendo-Aktie klettert, Preisdebatte entflammt (finanzen.at)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Nintendo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.11.25
|Nintendo borrows from Apple’s product playbook (Financial Times)
|
04.11.25
|Nintendo-Aktie dennoch schwächer: Starke Nachfrage nach Switch-2 macht Nintendo zuversichtlich (dpa-AFX)
|
20.10.25