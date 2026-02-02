Super Sales India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Super Sales India hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,83 INR gegenüber -8,260 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 999,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at