Super Sales India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Super Sales India hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,51 INR. Im Vorjahresquartal hatten -5,270 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,21 Prozent auf 1,03 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,61 INR. Im Vorjahr waren -5,730 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Super Sales India im vergangenen Geschäftsjahr 4,11 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Sales India 4,04 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at