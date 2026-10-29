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29.10.2026 06:31:29
Super Sales India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Super Sales India hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 44,81 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,20 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,30 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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