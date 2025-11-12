Super Sales India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Super Sales India hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,20 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Super Sales India im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Sales India 1,01 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at