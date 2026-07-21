Super Sales India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Super Sales India hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,31 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,74 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at