13.11.2025 06:31:28
Super Spinning Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Super Spinning Mills präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
