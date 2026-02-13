|
13.02.2026 06:31:29
Super Spinning Mills stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Super Spinning Mills hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Super Spinning Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,8 Millionen INR – eine Minderung von 0,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,8 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
