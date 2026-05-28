Super Spinning Mills verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Super Spinning Mills hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Spinning Mills -2,920 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,46 Prozent auf 16,4 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,050 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -2,980 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 63,09 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 66,27 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at