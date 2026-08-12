Super Tannery gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Super Tannery präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 INR. Im Vorjahresviertel hatte Super Tannery 0,200 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 758,7 Millionen INR – ein Plus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Tannery 678,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at