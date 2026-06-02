Super Tannery: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Super Tannery stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,25 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 572,4 Millionen INR, gegenüber 690,0 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,04 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,620 INR. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,620 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,20 Prozent auf 2,47 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at