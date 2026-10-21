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21.10.2026 06:31:29
Super Tool: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Super Tool hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 21,44 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Tool 34,25 JPY je Aktie verdient.
Super Tool hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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