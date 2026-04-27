Super Tool: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Super Tool ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Super Tool die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,50 Prozent auf 1,17 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 84,05 JPY gegenüber -101,390 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 5,44 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at