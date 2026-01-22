Super Tool: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Super Tool präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 14,77 JPY. Im letzten Jahr hatte Super Tool einen Gewinn von -184,090 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,51 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at