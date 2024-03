"Super Tuesday" läutet Rückspiel Biden gegen Trump ein

- von Nathan Layne und Alexandra Ulmer und Christian Rüttger

Huntington Beach/Washington (Reuters) - Der US-Präsidentschaftswahlkampf steuert unweigerlich auf ein erneutes Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden zu.

Im Rennen um die Kandidatur der Republikaner wollte Trumps einzige verbliebene Rivalin Nikki Haley laut einem Bericht des "Wall Street Journal" noch am Mittwoch das Handtuch werfen. Das Blatt berief sich auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Der Weg für eine Nominierung Trumps wäre damit frei. Ausschlaggebend dürfte Haleys verheerendes Abschneiden bei den Vorwahlen am "Super Tuesday" gewesen sei. Wie der Amtsinhaber Biden bei den Demokraten baute Trump bei den Republikanern seine Siegesserie aus. Der Ex-Präsident triumphierte in 14 von 15 Bundesstaaten, in denen am Dienstag gewählt wurde, und setzte sich so von Haley nahezu uneinholbar ab. Bei den Demokraten gilt Biden derweil ohnehin als Kandidat gesetzt.

Es lagen noch nicht sämtliche Ergebnisse vor, da schossen sich Trump und Biden bereits aufeinander ein. "Der 5. November wird als allerwichtigster Tag in die Geschichte unseres Landes eingehen", sagte Trump in einer Rede auf seinem Luxus-Anwesen Mar-A-Lago in Florida. Der 77-Jährige warf Biden Versagen bei der Einwanderungspolitik und der Verbrechensbekämpfung vor und schimpfte ihn den "schlechtesten Präsidenten" aller Zeiten. Biden konterte mit einer Erklärung, in der er Trump als Bedrohung für die Demokratie in den USA darstellte. "Die heutigen Ergebnisse stellen das amerikanische Volk vor eine klare Wahl: Werden wir weiter voranschreiten oder werden wir zulassen, dass Donald Trump uns in das Chaos, die Spaltung und die Dunkelheit zurückzieht, die seine Amtszeit prägten?"

Beide Politiker traten bereits 2020 gegeneinander an. Diesmal wären die Rollen jedoch vertauscht. Biden will als Amtsinhaber im November wiedergewählt werden, Trump wäre der Herausforderer. Dass es zu dem Rückspiel kommt, daran zweifelte schon vor dem "Super Tuesday" kaum jemand. Zwar können weder Biden noch Trump überzeugende Beliebtheitswerte aufweisen. Doch in ihren Parteien sind sie faktisch konkurrenzlos.

Für Trump wäre es nach 2016 und 2020 die dritte Nominierung. Spätestens nach der ersten Vorwahl in Iowa im Januar zementierte er seinen Status als absoluter Favorit auf die Kandidatur. Von den zehn Vorwahlen bis zum "Super Tuesday" hatte er neun gewonnen. Am Dienstag kamen weitere, teils erdrutschartige Siege hinzu. Von Maine im Nordosten, über North Carolina und Texas bis in den Westen nach Kalifornien und ins entlegene Alaska fuhr er einen Vorwahl-Sieg nach dem anderen ein.

Haley landete lediglich im liberal gesonnenen Vermont einen Achtungserfolg - ihren zweiten insgesamt seit Beginn der Vorwahlen. Zu wenig, um Trump ernsthaft zu gefährden. Schon seit geraumer Zeit lautete für viele die Frage nicht ob, sondern nur noch wann die 52-Jährige aufgibt. Selbst in Virginia lag sie hoffnungslos hinter Trump - obwohl dort eigentlich viele Wähler leben, bei denen die frühere UN-Botschafterin normalerweise gut ankommt: Junge, gut ausgebildete und vergleichweise moderat konservative Anhänger der Republikaner.

WARNSIGNALE FÜR BIDEN UND TRUMP

Bei aller Dominanz offenbarten die Vorwahlen jedoch auch Schwächen. Für Trump dürfte es in nächster Zeit vor allem darum gehen, jene Anhänger der Republikaner einzufangen, die mit seiner polarisierenden und aggressiven Art sowie seiner weit rechts außen verankerten "Make America Great Again"-Bewegung nichts anfangen können. Auch bei Wählern mit höherem Bildungsabschluss und in urbanen Zentren hat Trump Schwierigkeiten. Haley war für sie so etwas wie eine Hoffnungsträgerin. Trump kann sich nicht erlauben, diese Wählergruppen dauerhaft zu vergraulen. Im November wird er auf sie angewiesen sein, denn es ist ein enges Rennen zu erwarten.

Hinzu kommen Trumps zahlreiche juristische Probleme. Bislang hat das seine Anhängerschaft jedoch nicht abgeschreckt. Im Gegenteil: Umfragen deuten daraufhin, dass eine klare Mehrheit der republikanischen Wähler Trump auch dann für geeignet als Präsident hält, wenn er wegen eines Verbrechens verurteilt werden sollte. Trump selbst hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, die sich von der Entwendung geheimer Dokumente über Schweigegeldzahlungen an eine frühere Pornodarstellerin bis hin zu seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 erstrecken, als politisch motivierte Hexenjagd abgetan.

Profitieren dürfte Trump in erster Linie von seiner Fokussierung auf die Einwanderungsproblematik an der Grenze zu Mexiko. Er hat einen deutlich schärferen Kurs angekündigt, um die illegale Migration in den Griff zu bekommen. Nachwahlbefragungen zeigten, dass vielen Teilnehmern der republikanischen Vorwahlen das Thema besonders auf den Nägeln brennt. Viele machen sich auch Sorgen um die Wirtschaftslage.

STIMMUNGSTEST

Wie für Trump war der "Super Tuesday" auch für Biden vor allem ein Test, wie die Stimmung in der eigenen Basis ist. Richtig glücklich sind viele Anhänger der Demokraten mit dem 81-Jährigen nicht. Den einen ist er schlichtweg zu alt, andere sind enttäuscht, weil er sich ihrer Meinung nach nicht genug für Minderheiten oder den Klimaschutz eingesetzt hat. Einige kreiden Biden zudem an, im Gaza-Krieg zu sehr auf der Seite Israels zu stehen und zu wenig für die Palästinenser zu tun. Wie bei der Vorwahl in Michigan verpassten auch ein Teil der Wähler in Minnesota Biden einen Denkzettel: Um die 20 Prozent setzten nach Angaben des Datendienstleisters Edison aus Protest ihr Kreuz nicht bei dem Präsidenten, sondern bei "unentschieden". Neben Muslimen waren das unter anderem viele jüngere Wähler.

Warnsignale kamen für Biden zudem aus dem US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa, wo ebenfalls eine Vorwahl der Demokraten stattfand. In dem Pazifik-Inselparadies setzte sich Parteiangaben zufolge der bis dato nahezu unbekannte Gegenbewerber Jason Palmer durch. An Bidens Überlegenheit insgesamt ändert das nichts. Doch auch hier zeigt sich, dass Biden aufpassen muss. Sollte er ein Mobilisierungsproblem bekommen, könnte ihn das die Wiederwahl im November kosten.

