SUPER VALUE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SUPER VALUE äußerte sich am 16.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 36,240 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -38,880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,04 Prozent zurück. Hier wurden 16,70 Milliarden JPY gegenüber 17,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

