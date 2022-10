SUPER VALUE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SUPER VALUE hat am 17.10.2022 das Zahlenwerk zum am 31.08.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 87,150 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -24,610 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SUPER VALUE 16,58 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,11 Milliarden JPY umgesetzt worden.

