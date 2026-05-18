Superbag hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Superbag hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 181,71 JPY. Im Vorjahresviertel waren 201,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Superbag mit einem Umsatz von insgesamt 6,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,69 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 539,29 JPY gegenüber 658,65 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,11 Prozent auf 28,16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at