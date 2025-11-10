Superbag: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Superbag hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Superbag hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 92,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 102,41 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Superbag im vergangenen Quartal 6,76 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Superbag 6,61 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at