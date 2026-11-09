Superbag verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Superbag hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,46 JPY. Im Vorjahresviertel waren 92,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Superbag im vergangenen Quartal 6,78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Superbag 6,76 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at