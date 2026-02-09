Superbag veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Superbag hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 182,00 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Superbag noch ein Gewinn pro Aktie von 273,69 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Superbag im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at