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01.05.2026 06:31:29
SuperCom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SuperCom lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,750 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,90 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 27,64 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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