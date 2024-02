Superdry-Aktie zeitweise +20 Prozent: US-Investor könnte womöglich Superdry übernehmen

Die Verhandlungen befinden sich in einer frühen Phase, wie der Fernsehsender Sky News am Montag ohne Angabe von Quellen berichtete. Es gebe keine Garantie dafür, dass der Investor eine Vereinbarung mit Dunkerton unterzeichnen werde. Superdry und Davidson Kempner lehnten eine Stellungnahme ab.

Konzernchef Dunkerton ist Mitbegründer von Superdry und zugleich dessen Hauptaktionär. Einem früheren Sky-Bericht zufolge führte er auch Gespräche mit RCapital und Gordon Brothers über eine Möglichkeit, die Bekleidungsfirma von der Börse zu nehmen.

Superdry machen eine schleppende Nachfrage und ein Liquiditätsengpass zu schaffen. Die Weihnachtssaison war schwach verlaufen und ein Licht am Ende des Tunnels ist vorerst nicht in Sicht. Zudem verlässt Finanzchef Shaun Wills Ende März das Unternehmen. Die Superdry-Aktie büßte 2023 rund drei Viertel ihres Werts ein.

Am Dienstag legt die Superdry-Aktie in London zeitweise um 16,37 Prozent auf 0,3916 Pfund zu. Zwischenzeitlich war sogar ein Plus von rund 20 Prozent zu sehen.

Bangalore (Reuters)