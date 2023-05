Superfund-CEO: Sparbank-Managerin Sarközi folgt auf Blümel

Die Ex-Sberbank Europe-Chefin Sonja Sarközi wurde mit heutigem Tag zur Präsidentin des Verwaltungsrates der Superfund Holding AG bestellt und wird die Superfund Asset Management als CEO leiten. Sie folgt damit Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nach, der das Unternehmen nach nur wenigen Monaten Ende des Vorjahres verlassen hatte.

Für eine Tochter-Firma der Firmengruppe um Christian Baha arbeitete auch Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), sie hat das Unternehmen inzwischen ebenfalls verlassen. Beide Ex-Politiker erhielten nach ihrem Ausscheiden von Superfund bzw. dem Tochterunternehmen einen Beratervertrag, hieß es damals. Medienberichten zufolge arbeiten Köstinger und Blümel mittlerweile in einer Bürogemeinschaft mit Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Wiener Ringstraße.

Mit Sonja Sarközi stehe nun eine Managerin mit drei Jahrzehnten Bankenerfahrung an der Spitze der Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in Europa, Asien und den USA. Als CEO von Superfund werde Sarközi die digitale Expansion forcieren und innovative Investmentprodukte launchen, so Superfund in einer Aussendung. "Mit Sonja Sarközi haben wir eine geschätzte und überaus erfahrene Bankenexpertin mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte auf dem nationalen sowie internationalen Finanzparkett für Superfund gewonnen", meinte Superfund-Gründer Baha.

Sarközi wurde in den 1990er-Jahren ins Management der damaligen Gewerkschaftsbank Bawag berufen. Dort sei sie maßgeblich an der Gründung der easybank beteiligt gewesen. Bei der Sberbank Europe wurde Sarközi im Jahr 2018 als CEO bestellt, 2022 war sie dann für die geordnete Abwicklung der Bank zuständig. Die russische Sberbank geriet durch starke Geldabflüsse nach Beginn des Ukraine-Kriegs und die folgenden Sanktionen gegen Russland in Schieflage.

Der Vorgänger von Sarközi, Gernot Blümel, hatte seinen Job im März 2022 angetreten und war Ende 2022 wieder ausgeschieden. Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger trat am 1. September 2022 den Job als Chefin bei Mountain-View Data an und schied heuer wieder aus, seit 1. April sitzt sie im Verwaltungsrat von Ryanair.

Seinen Beratervertrag bei Superfund hat Blümel mittlerweile nicht mehr, hieß es auf APA-Anfrage. In einer Aussendung vom 31. Jänner 2023 von Mountain View war mitgeteilt worden, dass Köstinger nun auch Beraterin der baha Gruppe sei. Mountain View Data zählt zur Firmengruppe von Christian Baha, wie auch baha. Auf APA-Anfrage erklärte Superfund: "Frau Köstinger hat keine Beraterfunktion in der Superfund Gruppe."

stf/cri/cs

(APA)