17.11.2025 06:31:29
Superhouse: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Superhouse hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,82 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,90 Milliarden INR ausgewiesen.
