Superhouse: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Superhouse präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,43 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,830 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Superhouse im vergangenen Quartal 1,55 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Superhouse 1,76 Milliarden INR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,87 INR, nach 8,48 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,92 Prozent auf 6,77 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at