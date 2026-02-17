Superhouse zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Superhouse hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Superhouse ein EPS von 0,720 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Superhouse im vergangenen Quartal 1,69 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Superhouse 1,64 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at