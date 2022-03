Superior Drilling Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Superior Drilling Products präsentierte in der am 11.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS belief sich auf 0,020 USD gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 156,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,020 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Superior Drilling Products -0,130 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Superior Drilling Products im vergangenen Geschäftsjahr 13,34 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Superior Drilling Products 10,47 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,050 USD und einen Umsatz von 12,98 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at