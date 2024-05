Superior Drilling Products öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Superior Drilling Products ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Superior Drilling Products die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Superior Drilling Products 0,050 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,18 Prozent auf 5,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,3 Millionen USD gelegen.

