Superior Uniform Group Aktie
WKN: 904472 / ISIN: US8683581024
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09.11.2026 14:09:31
Superior Group Of Companies, Inc. Profit Drops In Q3
(RTTNews) - Superior Group of Companies, Inc. (SGC) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.57 million, or $0.17 per share. This compares with $2.74 million, or $0.18 per share, last year.
Excluding items, Superior Group of Companies, Inc. reported adjusted earnings of $2.57 million or $0.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $145.99 million from $138.47 million last year.
Superior Group of Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.57 Mln. vs. $2.74 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.18 last year. -Revenue: $145.99 Mln vs. $138.47 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.60 To $ 0.66 Full year revenue guidance: $ 578.0 M To $ 585.0 M
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