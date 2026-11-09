Superior Industrial Enterprises: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Superior Industrial Enterprises hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Superior Industrial Enterprises 145,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 106,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 70,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at