|
09.11.2026 06:31:29
Superior Industrial Enterprises: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Superior Industrial Enterprises hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Superior Industrial Enterprises 145,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 106,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 70,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!