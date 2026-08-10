Superior Industrial Enterprises informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Superior Industrial Enterprises hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,65 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 196,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 180,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at