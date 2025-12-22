Superior Industries International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Superior Industries International hat am 19.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Superior Industries International ein Ergebnis je Aktie von -1,240 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,62 Prozent zurück. Hier wurden 178,2 Millionen USD gegenüber 321,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at