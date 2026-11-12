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12.11.2026 06:31:28
Superior Plus: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Superior Plus lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,650 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 532,1 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 465,5 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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