11.11.2026 02:05:37

Superior Plus Corp. Q3 Loss Narrows

(RTTNews) - Superior Plus Corp. (SPB.TO) released Loss for third quarter of -$57.4 million

The company's bottom line came in at -$57.4 million, or -$0.27 per share. This compares with -$105.8 million, or -$0.47 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 12.5% to $380.1 million from $338.0 million last year.

Superior Plus Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$57.4 Mln. vs. -$105.8 Mln. last year. -EPS: -$0.27 vs. -$0.47 last year. -Revenue: $380.1 Mln vs. $338.0 Mln last year.

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