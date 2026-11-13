Superior Plus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Superior Plus hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,940 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 379,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 336,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at