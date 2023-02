Superior Plus: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Superior Plus gab am 17.02.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,270 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 CAD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,07 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Superior Plus einen Umsatz von 824,9 Millionen CAD eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,580 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Superior Plus -0,040 CAD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,38 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Superior Plus einen Umsatz von 2,39 Milliarden CAD eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,447 CAD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 3,55 Milliarden CAD, befunden.

Redaktion finanzen.at